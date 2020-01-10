وسلّم مسؤولين أميركيون، الجمعة، "معلومات مهمة" إلى كييف تتعلق بالطائرة التي تحطمت في إيران، وفق ما أفاد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو.

وقال وزير الخارجية الأوكراني عبر حسابه في تويتر: "التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. حصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا".

ويقول مسؤولون أميركيون وبريطانيون وكنديون، إن مصادر استخباراتية تشير إلى أن إيران أسقطت الطائرة، مما تسبب بمقتل 176 شخصا، هم جميع ركابها، وقد يكون ذلك قد حدث بشكل غير مقصود.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على صفحته في فيسبوك إن "رواية الصاروخ لم تستبعد، لكنها غير مؤكدة بعد".

وشدد زيلينسكي على طلب بلاده إرسال جميع المعلومات الضرورية لإجراء تحقيق معمّق، وأكد أنه سيناقش التحقيق مع بومبيو في وقت لاحق الجمعة.

وأضاف قائلا: "هدفنا التوصل إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها. قيمة حياة البشر تتجاوز جميع الدوافع السياسية".

وبدوره، أفاد وزير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف في وقت سابق، أن المحققين ينظرون في عدة فرضيات عقب الحادث، بما في ذلك احتمال أن يكون قد نجم عن صاروخ "أرض-جو" أو اصطدام بطائرة مسيّرة أو عطل في المحرك أو عملية "إرهابية".