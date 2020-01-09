ورصد تصنيف الصحيفة لأعلى الحروب التي دخلتها الولايات المتحدة كلفة، ارتفاعا مضطردا في الأموال التي أنفقتها واشنطن خلال نزاعاتها العسكرية خلال ما يقترب من 100 عام.

ووضعت "يو إس إيه توداي" الغزو الأميركي للعراق عام 2003، في المرتبة الأولى كأكثر الحروب الأميركية كلفة، حيث كبدت خزائن واشنطن ما يقدر بتريليون دولار (ألف مليار) على مدار 7 أعوام ونصف.

وفي المرتبة الثانية، تأتي الحرب الأميركية على "طالبان" في أفغانستان التي بدأت عام 2001، وكلفت حوالي 911 مليار دولار.

أما حرب فيتنام عام 1955، فقد جاءت في المركز الثالث بتكلفة 844 مليار دولار، علما أنها استمرت لمدة 18 عاما.

وجاءت الحرب الكورية عام 1950 التي استمرت 37 شهرا، في التصنيف الرابع بأعلى الحروب الأميركية كلفة، حيث أنفقت عليها واشنطن حوالي 390 مليار دولار.

وفي المركز الخامس بتكلفة 382 مليار دولار، تأتي الحرب العالمية الأولى عام 1914، التي شاركت بها الولايات المتحدة لما يقترب من 19 شهرا.

أما المركز السادس فاحتلته حرب الخليج الثانية عام 1991، التي استمرت 7 أشهر وكلفت الولايات المتحدة نحو 117 دولار.