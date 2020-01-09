وخلال اتصال هاتفي بحث الزعيمان أيضا العمل سويا ومع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي.

وقدم جونسون التعازي في الكنديين الذين فقدوا أرواحهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.