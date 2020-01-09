قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون ونظيره الكندي جاستين ترودو بحثا الحاجة إلى وقف فوري لعدم التصعيد من كافة الأطراف في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق الليلة الماضية.
وخلال اتصال هاتفي بحث الزعيمان أيضا العمل سويا ومع شركاء دوليين لضمان عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي.
وقدم جونسون التعازي في الكنديين الذين فقدوا أرواحهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.