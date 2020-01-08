وأضاف المسؤول أن نشر الفريق سيكون مؤقتا، وذلك لمساعدة في إجلاء الموظفين من البعثات الدبلوماسية الأميركية في الدول المجاورة "إذا لزم الأمر"، على ما أوردت وكالة "أسوشيت برس".

وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشيوس، بأن الفريق سوف يكلف أيضا بإجلاء المدنيين الأميركيين من المنطقة في حال الطوارئ.

ويأتي هذا التطور بعد أن أطلقت إيران نحو 15 صاروخا، الأربعاء، على قاعدتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، ردا على قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وقال كوشيوس إن الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط منحت الإذن في إطار سياستها طويلة الأمد لتقديم المساعدة إلى البعثات ذات الطبيعة الإنسانية، بعد طلبات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.