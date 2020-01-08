وقال المعهد الأميركي على موقعه الإلكتروني إن الزلزال، الذي حدد على عمق 10 كلم، ضرب منطقة بجنوب شرق برازجان عند الساعة 3:19 بتوقيت غرينتش.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية من جهتها أن الزلزال شعر به في بوشهر، موقع المحطة النووية الوحيدة في البلاد.

وتمتلك إيران عددا من المحطات والمنشآت النووية، أهمها مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر النووية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ، وموقع بارشين العسكري، ومحطة قم لتخصيب اليورانيوم.

وتتجاهل الحكومة الإيرانية تحذيرات من هيئات علمية دولية، عن كارثة محتملة قد يتعرض لها المفاعل النووي الإيراني الذي بناه الروس في بوشهر على ساحل الخليج العربي.

وتستند هذه التحذيرات إلى معطيين، الأول يتعلق بموقع إيران في رقعة جغرافية تعد من أكثر بقاع العالم تعرضا للزلازل، والثاني يتعلق بإجراءات السلامة المشكوك بها في المفاعل النووي.

ولا يستبعد خبراء الزلازل حدوث زلزال مدمر في إيران بقوة 8 ريختر أو أكثر، نظرا إلى تاريخ إيران مع الزلازل، حيث تعرضت إلى أكثر من 130 زلزالا منذ القرن التاسع الميلادي حتى الآن.