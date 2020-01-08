وأظهرت لقطات لوسائل إعلام إخبارية يابانية ممثلي الادعاء يسيرون إلى مكتب جونيتشيرو هيروناكا في طوكيو.

وكان غصن يخضع لشروط الكفالة الصارمة أثناء التحضير لمحاكمته بشأن مزاعم سوء السلوك المالي، ولكن سمح له باستخدام جهاز كمبيوتر في مكتب محاميه في ظل هذه الظروف.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن ممثلي الادعاء صادروا على الأرجح جهاز الكمبيوتر لمعرفة كيف هرب غصن ومن ساعده.

وكان هيروناكا قد قال في وقت سابق إنه فوجئ برحيل غصن. وذكر أيضًا أنه لن يكشف عن معلومات متعلقة بقضية غصن كونها سرية بين المحامي والموكل.

وقال غصن من لبنان إنه لاذ بالفرار "هرباً من الظلم". وأصر على أنه بريء.