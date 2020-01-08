ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء "فارس" أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار مطار الخميني في طهران، بسبب مشكلات فنية.

بينما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، قوله إن 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

فيما ذكر أحد المسؤولين في فرق الإنقاذ "من غير المحتمل العثور على ناجين من الحادث، الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم".

ولم تصدر على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، أو عدد الضحايا.