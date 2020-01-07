وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي: "سليماني تسبب في الكثير من جرائم الحرب والمذابح في كلا من سوريا والعراق، ...، وكان على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة".

كما أكد أن بلاده تمارس ضغطا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على إيران "حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب"، مضيفا: "سنواصل الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأميركيين".

وأشار وزير الخارجية الأميركي في الوقت نفسه، إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة ضد إيران "ستكون منسجمة مع القوانين الدولية والأميركية".

وفيما يتعلق بـالاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست العظمى مع إيران، الذي انسحب منه ترامب، قال يومبيو إن الولايات المتحدة انسحبت "حتى لا نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي".

وتابع: "هناك تعاون مشترك ومستمر بين واشنطن والدول الأوروبية، بشأن الملف الإيراني".