وقال جاويش أوغلو ردا على طلب الكشف عن تفاصيل تصريح أردوغان، إن تركيا سترسل "خبراء ومستشارين" وفرقا تقنية بمقتضى اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي.

وأضاف جاويش أوغلو "ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك". وسمح مشروع قانون وافق عليه البرلمان التركي الأسبوع الماضي بنشر قوات التركية في ليبيا.

ويأتي هذا التطور في وقت يخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما عسكريا لتحرير مدينة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.