وقال الادعاء في فرانكفورت، إن الشاب البالغ من العمر 33 عاما، والذي لم يُكشف عن اسمه، وجهت إليه تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية وانتهاك قوانين الأسلحة.

وأضاف أن المشتبه فيه دخل ألمانيا في يونيو 2015، وتم منحه وضع اللجوء في البداية، لكن القرار أُلغيَ في يونيو من العام الماضي.

واعتقلت السلطات الألمانية، الرجل السوري في مدينة كاسل وسط البلاد في نوفمبر 2018 وهو محتجز منذ ذلك الحين.

وأفاد ممثلو الادعاء، في بيان، أن الرجل كان عضوا في تنظيم داعش من عام 2013 إلى عام 2015، وادعى أنه قاد وحدة تضم 20 رجلا في الأقل.

ويشتبه أن يكون المتهم قد تولى صفة قائد في منطقة أو منطقتين في مدينة الرقة السورية لفترة من الوقت.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل متهم أيضا بأسر رجلين من الأقليات، لكن لم يعرف حتى الآن ما وقع لهما.