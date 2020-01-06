ومنذ وصوله إلى لبنان منذ نحو أسبوع كان غصن (65 عاما) متحفظا في تصريحاته الإعلامية، حيث لم يخرج عن صمته سوى مرتين عبر بيانين.

وقال المتحدث لفرانس برس إن المؤتمر الصحفي "يعقد الأربعاء الثامن من يناير الساعة 15:00 بتوقيت بيروت (13:00 توقيت غرينيتش)" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ووصل كارلوس غصن، الاثنين الماضي، إلى لبنان في ظروف غامضة. وقد كان ممنوعا رسميا من مغادرة الأراضي اليابانية، حيث أفرج عنه بكفالة مالية منذ أبريل 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وفي أول موقف رسمي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية، الأحد، بفرار غصن إلى لبنان، معتبرة أنه "غير مبرر" و"جريمة"، رافضة اتهامات وجهها إلى القضاء الياباني بأنه "متحيز" وينتهك حقوق الإنسان.

وصرحت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، في بيان أن "النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن "فرار متهمٍ أطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرر".