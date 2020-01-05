وقال اللواء حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد علي خامنئي، لشبكة سي إن إن: "الرد سيكون بالتأكيد عسكريا وضد مواقع عسكرية".

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي في طهران "أن إيران لا تسعى إلى الحرب ولكنها مستعدة لمواجهة أي موقف".

وأضاف أن قادة إيران سيجهدون للرد على مقتل سليماني "بطريقة تجعل العدو يندم على فعلته، ولكن بشكل لا يجر الأمة الإيرانية، قدر الإمكان، إلى حرب".

وصرح دهقان للشبكة الأميركية "بأن أميركا هي التي بدأت الحرب"، وأضاف "بالتالي، عليهم أن يقبلوا بأن ردود الفعل ستتناسب وأفعالهم".

وتابع المستشار ووزير الدفاع السابق: "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يضع حدا للانزلاق إلى الحرب هو أن يتلقى الأميركيون ضربة مساوية لتلك التي قاموا بها".

وتوعد خامنئي، الجمعة "بانتقام قاس" لمقتل سليماني الذي كان يرأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وقتل إلى جانب القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة، في قصف جوي أميركي.