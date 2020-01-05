وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الرجل الذي هدد دورية الشرطة قبل أن يصاب بالرصاص، معروف بتطرفه كما أنه يعاني مشاكل نفسية، وهو من مواليد عام 1989.

وأورد موقع "فرانس بلو"، أن المهاجم أصيب في منطقة الركبة، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يحال إلى التحقيق.

وأوضح النائب العام في مدينة ميتز، كريستيان مركوري، أن المسلح المصاب كان مدرجا ضمن قائمة "S" لمشتبهي الإرهاب، أي أنه من ذوي "الخطر العالي".

وكان المسلح داخل محل تجاري في حي "بورني" ثم خرج وهو يرتدي جلبابا، حاملا سكينا في يده ويصرخ في وجه دورية الشرطة.

وأشادت بلدية ميتز برد الفعل السريع لرجال الأمن الذين أطلقوا أربع رصاصات، وقالت إن عملية التدخل موثقة بكاميرات المراقبة االمثبتة في المكان.

وكانت فرنسا ودول أوروبية أخرى قد سجلت محاولات مماثلة لطعن رجال شرطة، فضلا عن عمليات إرهابية أوقعت مئات القتلى والجرحى بعد 2013 لكن وتيرة الاعتداءات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.