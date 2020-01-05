وقال مسؤولون في ولاية بنسلفانيا إن الحادث وقع في مقاطعة ويستمورلاند قرب بتسبرغ، عند العلامة 86، ورجحوا "إغلاقا مطولا" للطريق السريع هناك.

وطال الحادث حافلة سياحية، انقلبت على جانبها، بالإضافة إلى جرارين وعدة سيارات. وتم استدعاء محققي المجلس الوطني لسلامة الطرق للموقع، فيما لم تتوافر تفاصيل إضافية على الفور.

وأفادت تقارير أن أعمار الضحايا تتراوح بين 7 و52 عاما، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات. ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن سبب الحادث.