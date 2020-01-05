وأضاف دومينيك راب، في تصريحات لوسائل إعلام، الأحد، أن "ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة".

وأشار المسؤول البريطاني، إلى أن "الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في دبلوماسية ذات مغزى"، حسبما نقلت "رويترز".

وتتزامن تصريحات راب مع تصريح نقله التلفزيون الإيراني الرسمي عن قائد الجيش الإيراني، قال فيه، إن أميركا لا تمتلك "الشجاعة" لخوض مواجهة عسكرية مع طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني، الجنرال عبد الرحيم موسوي، قوله إن الأميركيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم غير المبرر"، في إشارة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في العراق.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى: "إذا هاجمت إيران القواعد الأميركية أو أي شخص أميركي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد".