وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان: "نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا".

وأضاف: "سنواصل مراجعة الوضع".

وقتل سليماني في ضربة أميركية نفذت في ساعة مبكرة من الجمعة، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وخلفت الضربة أيضا مقتل عدد من الأشخاص، أبرزهم أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الضربة الأميركية نُفذت بطائرة مسيرة من دون طيار.

وفي أعقاب الضربة، قال راب لـ"رويترز": "كنا ندرك على الدوام التهديد العدواني الذي يشكله فيلق القدس الإيراني بقيادة قاسم سليماني. بعد وفاته، نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد. ليس من مصلحتنا زيادة الصراع".

هذا وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على مقتل سليماني، قائلا: "ليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضا أن النهج سيستمر بدوافع مضاعفة وأن النصر الحاسم سيكون حليف هذا المسار".

وأضاف: "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة".

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مقتل سليماني سيجعل إيران أكثر حزما في مقاومة التوسع الأميركي.

وتابع قائلا: "بلا شك، ستثأر له إيران وغيرها من الدول التي تسعى إلى الحرية في المنطقة".