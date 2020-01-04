وأبلغ ترامب الصحفيين في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا:"سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة ضد دبلوماسيين وجنود أميركيين لكننا ضبطناه متلبسا وقمنا بتصفيته".

وتابع ترامب:"تحركنا الليلة الماضية لمنع حرب. لم نتحرك لإشعال حرب" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.



وقال ترامب إن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كان بتوجيهات من سليماني.

وأضاف: "استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن".

من جانب آخر، حض الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية جوزيف بوريل "جميع الجهات الفاعلة المعنية وشركاءها (...) على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في هجوم أميركي في بغداد.

ودعا بوريل إلى "التحلي بالمسؤولية في هذا الوقت الحاسم"، مؤكداً أن "أزمة أخرى قد تهدد جهود سنوات بُذلت من أجل استقرار العراق".