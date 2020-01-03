وأوضحت التقارير الإعلامية أنه ستقام صباح الأحد مراسم تشييع جثمان سليماني في جامعة طهران، ودفنه في مدينة كرمان.

وكان سليماني قد قتل في غارة أميركية نفذت بطائرة من دون طيار، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة.

وعقب مقتل قائد فيلق القدس، مهندس ميليشيا إيران في المنطقة العربية، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده "ملتزمة بخفض التصعيد ولا تسعى لحرب مع إيران"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن "مستعدة لمواجهة كل التهديدات الإيرانية".

من جانبه، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغريدة مقتضبة تعليقا على مقتل سليماني، على حسابه في "تويتر"، قال فيها إن "إيران لم تكسب حربا، لكنها لا تخسر المفاوضات".