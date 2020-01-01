ودافع بابا الفاتيكان في كلمته التي ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس الممتلئة بالمصلين عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، وأدان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا منرفاه الآخرين.

وقال "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".

وأضاف: "إذا كنا نريد عالما أفضل في العام الجديد، فيجب أن نحفظ كرامة المرأة". وأكد أن إشراك النساء في صنع القرار سيجعل الإنسانية أكثر سلاما ووحدة.

وفي عظته أثناء قداس بكنيسة القديس بطرس، انتقد البابا فرنسيس "التضحية بأجساد النساء على مذبح الدعاية للإعلانات، والربح، والمواد الإباحية".

وأعرب عن أسفه لأنه "بينما تكون المرأة مصدر الحياة في عظاته"، إلا أنهن يتعرضن باستمرار للإهانة والضرب والاغتصاب والإكراه على ممارسة الدعارة والإجبار على الإجهاض.

وأشاد البابا بالمرأة ووصفها بـ "مانحة السلام"، وحث على أن تصبح "مرتبطة بالكامل" بعملية صنع القرار من أجل جعل العالم أكثر وحدة.

وأردف: "امتهان النساء هو امتهان للبشرية جمعاء"، بحسب فرنسيس.