وكتبت منظمة "نافذة على الحرية" عبر تويتر "حرب عصابات في مركز اعتقال كابيماس في ولاية زوليا (...) هناك ما لا يقل عن 10 قتلى"، في وقت لم يصدر تعليق فوري عن السلطات الفنزويلية.

ووفقا للمنظمة، انفجرت 4 قنابل أثناء هذه الاشتباكات، وأحرق المحتجزون أحد مباني المركز الذي تديره شرطة زوليا.

وقال سكان في الحي إنهم سمعوا "انفجارات عدة" في مركز الاعتقال بعد ظهر الاثنين.

وقال حاكم الولاية عمر برييتو الاثنين إنه يستعد لإغلاق المركز نهائيا.

وفي فنزويلا، تتكرر حالات العنف في مراكز الحبس الاحتياطي، حيث يُفترض ألا يبقى السجناء اكثر من 48 ساعة، وفقا لقانون العقوبات.

وفي 28 مارس 2018، قضى 68 سجينا من جراء اندلاع حريق في زنزاناتهم خلال تمرد في سجن بفالنسيا (شمال)، وفي أغسطس 2017، لقي 37 سجينا حتفهم في سجن بولاية أمازوناس (جنوب)، خلال تمرد أيضا.