وذكرت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا، أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على خمسة أجانب في مداهمات لمنازلهم، خلال الصباح الباكر.

وأضافت الوكالة أن العملية الأمنية ضد عناصر داعش مستمرة، ويمكن أن يُلقى القبض على مشتبهين آخرين.

وبحسب السلطات التركية، فإن المشتبه فيهم الذين اعتقلوا كانوا يخططون لهجمات "منفردة" خلال الاحتفالات في المدينة، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وهذه الاعتقالات جزء من حملة تشنها الشرطة في أنحاء البلاد قبيل العام الجديد، حيث ألقي القبض خلال اليومين الماضيين على ما يقرب من 170 مشتبها من مسلحي تنظيم داعش.

وكان تنظيم داعش المتشدد قد أعلن المسؤولية عن هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول، خلال احتفالات العام الجديد في الساعات الأولى من 2017، وقتل في الهجوم 39 شخصا معظمهم من الأجانب.

وفي غضون ذلك، صرّح محافظ إسطنبول، علي يرليكايا، أن أكثر من 44 ألف شرطي وسبعة آلاف من قوات الدرك سيعملون في المدينة التي يقطنها نحو 15 مليون شخص، يوم الثلاثاء، فيما سينتشر 18 ألف شرطي في أنقرة.