وقال بيان لخفر السواحل، إن الهجوم وقع صباح الثلاثاء على بعد ميلين قبالة ميناء ليمبو، حيث كانت السفينة "هابي ليدي" التي ترفع العلم اليوناني راسية.

وقالت السلطات اليونانية إن البحارة المختطفين هم خمسة يونانيين وفلبينيين اثنين ومواطن أوكراني. ولم يدل المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني بتفاصيل حول صحة الطاقم واليوناني المصاب، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ولم يذكر خفر السواحل أيضا ما إذا كان الخاطفون قد طلبوا فدية من الشركة المالكة للناقلة، كما هو شائع عقب الهجمات على السفن التجارية في المياه التي ينشط بها القراصنة قبالة غرب أفريقيا.

جدير بالذكر أنه تصميم السفينة هابي ليدي، البالغ طولها 183 مترا، لحمل المواد الكيماوية أو المنتجات النفطية.