ويحتل السناتور المستقل (78 عاما) المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية خلف نائب الرئيس السابق المعتدل جو بايدن (77 عاما).

وتعرض ساندرز لأزمة قلبية في الأول من أكتوبر خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة الجمهوري، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2020.

غير أن الرجل السبعيني قد تماثل منذاك "للشفاء من دون مضاعفات" بحسب ما قال طبيبه المختص بأمراض القلب، مارتن إم. لي وينتر من مستشفى جامعة فيرمونت.

وأضاف الطبيب برسالة أنه "في هذه المرحلة لا أرى أي سبب يمنعه من الاستمرار في القيام بحملته من دون قيود. وإذا تم انتخابه، أنا واثق من أنه ستكون لديه القوة العقلية والجسدية لتحمل" صعوبات منصب الرئاسة.

من جهته كتب برايان بي. موناهان طبيب الكونغرس الأميركي الذي يُتابع وضع ساندرز باستمرار أنه "بصحة جيدة حاليا"، وأضاف أنه "يستجيب بقوة لمتطلبات الحملة والسفر والنشاطات الأخرى المجدولة، بلا أي قيود".

ويعتبر ساندرز المعروف بمواقفه اليسارية المتشددة أكبر المرشحين الديمقراطيين سنا، وسبق أن خسر في السباق الانتخابي عام 2016 أمام هيلاري كلينتون التي فازت بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يهزمها ترامب.