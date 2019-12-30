وقالت إدارة الإطفاء في تغريدة على تويتر، إن أفراد الإطفاء كانوا يعملون على إخماد حريق على بعد نحو 70 كيلومترا شرقي ألبري في ولاية نيو ساوث ويلز.

وجرى إرسال 11 تحذيرا من الحرائق في ولاية فيكتوريا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا خلال الليل. وتهدد الحرائق أيضا جنوب أستراليا وتسمانيا.

وكانت السلطات الأسترالية قد حثت السكان والسياح في جزء من ولاية فيكتوريا على المغادرة، الأحد، قبل يوم من المتوقع أن يصبح خطر حرائق الغابات فيه جسيما.

ومن ناحية أخرى، أكدت السلطات أنه، وفي بعض المناطق المحاصرة بالنيران، "فات الأوان" لمحاولة النزوح، وحثت السكان على الاحتماء بالأماكن المغلقة، وفقا "لسكاي نيوز".

وقالت السلطات إن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية وهبوب رياح قوية وعواصف رعدية وتغير اتجاه الرياح التي تتحرك عبر الولاية، تعني أن، يوم الاثنين، سيكون من أخطر أيام طقس الحرائق في تاريخ ولاية فيكتوريا.

ودعا آندرو كريسب، مفوض إدارة الطوارئ بالولاية، السكان وعشرات الآلاف ممن جاؤوا لقضاء عطلاتهم في منطقة إيست جيبسلاند، أن يغادروا في موعد أقصاه صباح يوم الاثنين.

وأضاف في مؤتمر صحفي الأحد "ما نقوله حاليا، بناء على الأحوال الجوية التي سنواجهها الاثنين في أنحاء الولاية، خاصة في إيست جيبسلاند، هو إن كنتم في عطلة في هذا الجزء من الولاية فقد حان الوقت للرحيل".