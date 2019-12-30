وقتل المسلح شخصا بالرصاص وأصاب آخر بجروح بالغة في الكنيسة، ثم توفي متأثرا بجروحه بعد ما أطلق عليه الحضور النار في قداس صباح الأحد.

ووقع الحادث بكنيسة "وست فريواي أوف كرايست" بضاحية وايت سيتلمنت.

وذكرت إدارة الإطفاء بمدينة فورت وورث أن 3 أشخاص، من بينهم مطلق النار، نقلوا من مسرح الحادث في حالة خطيرة، مضيفة أنه تم تأمين الموقع.

وذكرت متحدثة باسم خدمات الطوارئ المحلية "مدستار"، أن أحد المصابين وكذلك المهاجم توفيا خلال نقلهما للمستشفى، بينما يرقد الثالث في حالة خطيرة، وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة.

وقال قائد شرطة وايت سيتلمنت إن اثنين من الحضور تبادلا إطلاق النار مع المهاجم.