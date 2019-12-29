وقالت الرئاسة الروسية في بيان إن "فلاديمير بوتن شكر دونالد ترامب على نقل معلومات عبر الأجهزة الخاصة أتاحت منع تنفيذ أعمال إرهابية في روسيا".

وذكرت أن "الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون المشترك للتصدي للإرهاب".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الأجهزة الأمنية الروسية أنها اعتقلت، الجمعة، مواطنين روسيين يشتبه بأنهما كانا يعتزمان ارتكاب اعتداء في سان بطرسبورغ "في أماكن يرتادها عدد كبير من الناس" خلال احتفالات رأس السنة.



وأوضحت الأجهزة أن عملية الاعتقال جرت "استنادا إلى معلومات استخباراتية تلقيناها أخيرا من شركائنا الأميركيين".



وأضافت أن "الشخصين المعتقلين يملكان أدلة على التحضير لعمل إرهابي"، لافتة إلى فتح تحقيق في هذا الشأن.



ورغم الخلافات بينهما حول ملفات دولية عدة، تظهر موسكو وواشنطن تعاونا منتظما لمكافحة الإرهاب.