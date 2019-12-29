وأعلنت الحكومة البرازيلية، السبت، أن الجنود الخمسة سيطلبون اللجوء في هذا البلد.

ووفقا للحكومة، عثر على الجنود الخمسة خلال دورية روتينية في شمال ولاية رورايما البرازيلية، المتاخمة لفنزويلا، وقد كانوا مجردين من السلاح، ونقلوا إلى بوافيستا عاصمة الولاية، حسب بيان رسمي.

وتكفلت بالجنود الخمسة، السبت، وحدة برازيلية متخصصة، وهم "سيباشرون الإجراءات لطلب اللجوء بالبرازيل"، حسبما جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع البرازيليتين.

لكن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال السبت إن كراكاس "تطلب من البرازيل إعادة الجنود الخمسة إلى فنزويلا"، واصفا إياهم بأنهم "فارون" و"إرهابيون".

وتتهم فنزويلا الجنود الخمسة بأنهم مسؤولون عن هجوم في 22 ديسمبر على وحدة عسكرية فنزويلية في ولاية بوليفار جنوبي البلاد.

وقتل جندي في هذا الهجوم، وتمت أيضا سرقة أسلحة، بحسب كراكاس.