وتظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عصبت عيونهم، لحظة إطلاق النار عليهم قبل طعنهم، وفق ما نقلت رويترز.

ويقول ملثم في الشريط إنها "رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم" وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف أن هؤلاء قتلوا للانتقام من مقتل زعيم تنظيم داعش المتطرف أبو بكر البغدادي، خلال عملية أميركية في أكتوبر في سوريا.

وجرى نشر الفيديو من قبل وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي الذي بايعته هذه المجموعة في غرب إفريقيا إثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام النيجيرية.

وضاعف المتشددون أعمال العنف في الأيام الأخيرة في شمال شرقي نيجيريا.

وقتل سبعة أشخاص وخطفت فتاة مراهقة عشية عيد الميلاد، خلال هجوم نسب إلى بوكو حرام واستهدف قرية مسيحية بالقرب من شيبوك.