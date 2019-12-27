ونقلت "سبوتنيك" عن المكتب الصحفي للوزارة بيانا جاء فيه: "قام طاقم القوات الفضائية التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، اليوم الجمعة، في الساعة الثانية وإحدى عشرة دقيقة بتوقيت موسكو، بإطلاق صاروخ "روكوت" الخفيف من منصة الإطلاق رقم 3 من الساحة رقم 133 في مطار "بليسيتسك" الفضائي بمقاطعة "أرخانغيلسك" الروسية الشمالية".

وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخ يحمل "على متنه مجموعة من الأجهزة الفضائية "غونيتس-إم" وجهازا فضائيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وذكرت الوزارة "أن رأس الصاروخ الفضائي كجزء من وحدة التسارع "بريز- كا إم"، والقمر الصناعي ومجموعة أجهزة الاتصالات الفضائية "غونيتس-إم "، التي أطلقت لصالح الدفاع الروسية، قد انفصلت عن المرحلة الثانية للصاروخ الحامل "روكوت " في الوقت المقدر 02.17 بتوقيت موسكو".

وأكدت الوزارة، أن عملية إطلاق "روكوت" وكافة التحضيرات لها قد جرت بشكل طبيعي.