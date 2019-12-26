وأفادت وكالة الأناضول بأن المحكمة الدستورية قررت أن الحظر يعد بمثابة انتهاك لحرية التعبير. وأضافت أن القضاة صوتوا (10-6) لصالح ويكيبيديا.

وحجبت تركيا ويكيبيديا في أبريل 2017، متهمة إياها بأنها جزء من "حملة تشويه" ضد البلاد، بعد أن رفض الموقع الإلكتروني إزالة المحتوى الذي يظهر تركيا بأنها تدعم تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية.

وتم حظر الوصول إلى ويكيبيديا بجميع لغاتها بموجب قانون يسمح للحكومة بحجب المواقع التي تعتبرها تهديدا للأمن القومي.

ورفضت ويكيبيديا إزالة المحتوى من الموقع، مشيرة إلى معارضتها للرقابة.

وقدم الموقع التماسا إلى المحكمة الدستورية في مايو 2017 بعد محادثات مع المسؤولين الأتراك وفشل الطعن في المحاكم الابتدائية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة ولم يتضح على الفور متى ستتم استعادة الوصول إلى الموقع.

ووجد العديد من الأتراك طرقا للتحايل على الحظر المفروض على ويكيبيديا وغيرها من المواقع المحجوبة.