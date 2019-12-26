وذكرت وسائل إعلام أن الصيني وي وي (40 عاما) ارتكب الجريمة في منتصف عام 2003 مع شريكين آخرين، وهما أيضا من الصين.

وفر الشريكان إلى الصين واعتقلا هناك، حسب وكالة "رويترز".

وأعدم واحد منهما في الصين عام 2005، والآخر حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

واليابان واحدة من دولتين فقط في مجموعة السبع التي تبقي على عقوبة الإعدام، إلى جانب الولايات المتحدة.

وقبل عام 2007 لم يكن يتم الكشف عن هوية الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام.