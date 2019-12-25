وقالت وكالة "إرنا" إن الطائرة سقطت التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، قرب بركان خامد بجوار جبل سبلان، مشيرة إلى أنها من طراز "ميغ 29" وكانت في رحلة تجريبية بعد إصلاحها.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على حسابات عدة وسائل إعلام إيرانية على مواقع التواصل، الدخان يتصاعد فوق قمم جبلية مغطاة بالثلوج.

وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ للطائرة وطاقمها، الذي لم يعرف مصيره.

وقال الهلال الأحمر الإيراني في بيان على موقعه الإلكتروني: "في أعقاب تحطم طائرة عسكرية في محافظة أردبيل، تم إرسال مروحية وفرق إنقاذ إلى المنطقة".

ويضم جبل سبلان، ثالث أعلى قمة في إيران، فوهة بركان تتحول إلى بحيرة في أوقات معينة من العام.