وأوضح كوخافي أن إيران "ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لديها"، مبرزا أنه "في الحرب المقبلة مع لبنان أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق لكن ستكون مؤثرة".

وكشف المتحدث، خلال ندوة خاصة بمناسبة ذكرى وفاة رئيس الأركان الأسبق أمنون ليفكين شاحاك، أن "فيلق القدس الإيراني ينقل أسلحة متقدمة إلى العراق، ولا يمكن أن نترك هذا الأمر دون معالجة".

كما شدد على ضرورة "اقتلاع القدرات الإيرانية من سوريا وعدم السماح لطهران بالتمركز عسكريا هناك".

وأردف قائلا: "يطرأ على المنطقة تغيير عميق وهناك ازدياد ملحوظ بالتهديدات، وهناك أيضا زيادة في عدوان إيران ضد دول الخليج وأيضا باتجاه إسرائيل. نحن نرد على الاعتداءات وسنواصل الرد".

وبيّن المسؤول العسكري أن "المعركة مستمرة وبوتيرة كبيرة. هناك مختلف الأنواع من العمليات منها المكشوفة، ومنها السرية التي يعرف العدو أنها حصلت لكنه لا يعرف من فعلها، وهنا السرية التامة التي لا يعرف العدو أنه تعرض لشيء أصلا".

وتحدث كوخافي عن قطاع غزة، قائلا: "أرى أنه ليس مستقرا بعد، لكن نتائج عملية الحزام الأسود هي فرصة لتصميم الواقع الأمني وجعله أكثر استقرارا".