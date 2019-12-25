ولم تحدد الوكالة أقارب الشاب بويا بختياري الذين ألقت السلطات القبض عليهم لكن هادي غائمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران (سي.إتش.آر.آي) ومقره نيويورك قال نقلا عن نشطاء زاروا الأسرة يوم الاثنين إن من بين المعتقلين والدي الشاب.

وأورد تقرير نشر الثلاثاء في موقع (مركز حقوق الإنسان في إيران) على الإنترنت أن وزارة الاستخبارات والسلطات القضائية في بلدة كرج الواقعة غربي طهران استدعت منوشهر، والد بختيار، مرتين في الأسبوع المنقضي لاستجوابه.

وأضاف التقرير أنهم طلبوا منه إلغاء إحياء ذكرى الأربعين لوفاة ولده في 26 ديسمبر خشية أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات. وقال الموقع إن منوشهر رفض طلب السلطات. وكان منوشهر قد دعا الأسبوع الماضي على إنستغرام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية إحياء ذكرى الأربعين لولده.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر إن "الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقال والدي بويا بختياري وتدعو إلى الإفراج عنهما فورا.

"حان الوقت كي يقف المجتمع الدولي مع الشعب الإيراني ويحاسب النظام".

وقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لرويترز في تقرير نشر الاثنين إن نحو 1500 شخص لقوا حتفهم في المظاهرات التي اندلعت يوم 15 نوفمبر بعد رفع أسعار البنزين واستمرت أقل من أسبوعين.

ويزيد هذا العدد كثيرا عن تقديرات منظمات دولية لحقوق الإنسان ورفضه متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران بوصفه "أنباء كاذبة" حسبما قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.