وشن مسلحون هجوما على قافلة عسكرية خارج قرية تونغوشي التي تبعد 22 كيلومترا عن ميديغوري، كبرى مدن ولاية بورنو.

وقال مصدر أمني "أصيبت مركبة بقذيفة آر بي جي مما أدى إلى مقتل ستة جنود كانوا على متنها".

وأشار مصدر أمني آخر إلى مقتل ثلاثة إرهابيين في الاشتباك الذي اندلع مع الجنود عقب الكمين.

وتم استهداف تونغوشي والمنطقة المحيطة بها مرات عدة من قِبل تنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا الغربية وحركة بوكو حرام المنافسة.

وأسفرت الهجمات الإرهابية المستمرة منذ نحو عقد في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح حوالي مليوني شخص.

وامتدت هجمات الجماعات الإرهابية إلى الجوار في النيجر وتشاد والكاميرون، ما أدى إلى تشكل تحالف لمحاربة الجماعات الإرهابية على المستوى الإقليمي.