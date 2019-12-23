ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مقاتلي داعش شنوا هناك سلسلة هجمات منذ فقدوا السيطرة على المنطقة التي كانت تحت سيطرتهم في 2017 وتحولوا إلى أسلوب الهجمات الخاطفة.

وانفجرت السيارة عندما كان الجنديان يفحصانها على طريق يؤدي إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على بعد 300 كيلومتر غربي بغداد وبالقرب من الحدود مع سوريا.

وقال الجيش العراقي في بيان "البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وعاود العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا في سبتمبر بعد إغلاق استمر ثماني سنوات.

ويقع قضاء القائم على الحدود مع مدينة البوكمال السورية التي كانت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي أيضا.

وسيطر التنظيم داعش على مساحات واسعة في كل من العراق وسوريا في2014. وأعلن العراق النصر على داعش في 2017، وخسر مقاتل التنظيم آخر منطقة كانت تحت سيطرتهم في سوريا في وقت سابق من العام الجاري.