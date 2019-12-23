وذكر وزير الدفاع، فلاديمير بادرينو، أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من استعادة كل الأسلحة المسروقة واحتجزت بعض المشتبه بهم.

وألقى الوزير باللوم في الهجوم على "قطاعات متطرفة من المعارضة"، لكنه لم يحدد أفرادا بالاسم.

وتشهد فنزويلا الذي انهار اقتصادها في ظل حكم الرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو، أزمة سياسة عميقة.

وفي يناير الماضي، استخدم خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، مادة بالدستور لينصب نفسه رئيسا للبلاد وشجع الجيش على الوقوف بجانبه.

ولم يصدر بعد تعقيب من المتحدث باسم غوايدو، ويقول مادورو إن غوايدو دمية أميركية يسعى للإطاحة به في انقلاب.

وقال وزير الإعلام، خورخي رودريغيز، إن السلطات ألقت القبض على 6 أشخاص فيما يتصل بالهجوم، الذي وقع بولاية بوليفار في الجنوب قرب الحدود مع البرازيل.