وكالات - أبوظبي

أعلنت شرطة نيوزيلندا، الاثنين، أن أحد المصابين من جراء ثوران بركان في وقت سابق هذا الشهر توفي في مستشفى بمدينة أوكلاند ليرتفع العدد الرسمي لضحايا البركان إلى 17 شخصا فضلا عن بقاء شخصين آخرين في عداد المفقودين.