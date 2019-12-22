ورجحت السلطات أن يكون سبب الحريق عائدا إلى مواقد للتدفئة، مضيفة أن السكان أجبرو على القفز من نوافذ الطوابق العلوية فرارا من الدخان الكثيف.

وذكر محققون أن الحريق شبّ في محيط موقد في إحدى وحدات الطابق الأول، وأن السكان أبلغوهم أن المبنى الذي يبعد عدة مربعات سكنية عن مركز شارع فريمونت التجاري الشهير، ليست به أي مصادر للتدفئة.

وقال السكان إنهم استيقظوا على قرع على الأبواب الساعة الرابعة صباحا تقريبا، وفي ذلك الوقت كان ماثيو سايكس قد ارتدى ملابسه للفرار، لكن الممر الذي تطل عليه شقته في الطابق الثاني كان مليئا بدخان أسود وكذلك الدرج، ما جعل نزوله هو وزوجته مستحيلا.

وقال سايكس لوكالة "أسوشيتد برس": "المكان كله كان أشبه بغيمة سوداء كبيرة، لم نتمكن من هبوط الدرج".

وشرع عمال الإطفاء الذين وصلوا لموقع الحريق في معالجة المصابين، واستخدموا السلالم لإنقاذ عدد من السكان كانوا قد قفزوا بالفعل أو معلقين على النوافذ، حسبما أفاد تيم زيمانسكي الناطق باسم دائرة الإطفاء.

وقال زيمانسكي "أول ما تفكر فيه: علينا أن ننقذ أولئك الأشخاص.. فالسقوط من ارتفاع نحو عشرة أمتار قد يكون قاتلا".