وأُغلقت طرق رئيسية خارج سيدني وطلبت السلطات من الناس تأجيل انتقالاتهم محذرة من حرائق لا يمكن التكهن بها، نتيجة الرياح القوية ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.

وهبت على ولاية نيو ساوث ويلز من الجنوب، السبت، رياح باردة لكن قوية، إذ وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، مما أسفر عن انخفاض حاد في درجات الحرارة، لكن ثارت مخاوف من أن تزيد الرياح من انتشار الحرائق.

وقال رئيس خدمات الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز للصحفيين، إن الظروف المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وفرت "أجواء حرائق كارثية".

ومع حلول المساء، وصلت 6 حرائق في الولاية إلى مستوى الطوارئ، منها حريقان حول سيدني.

وذكرت وسائل الإعلام أن أحد الأشخاص مفقود قرب مدينة ليثغو، الواقعة على بعد نحو 140 كيلومترا غربي سيدني، حيث احترق عدد من المنازل.

ويحتدم نحو 100 حريق في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. ومن المتوقع أن تشهد الأوضاع تحسنا في الأيام القادمة، قبل موجة أخرى من الطقس الحار خلال نحو أسبوع.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه ليس من المتوقع هطول أمطار غزيرة في الشهرين المقبلين.

وفي ولاية جنوب أستراليا، قالت السلطات إنها عثرت على جثة أحد الأشخاص، وعلى شخص آخر مصاب بجروح بالغة، في منطقة على بعد 40 كيلومترا شرقي عاصمة الولاية أديليد، حيث احترق 15 منزلا.

وقالت السلطات إن الحرائق أتت على نحو 40 ألف هكتار في الولاية، وإن 23 رجل إطفاء أصيبوا الجمعة.