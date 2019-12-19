ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قوله إن المنظومة بدأت المناوبة في الجيش في ديسمبر، وتعمل على تغطية مناورات أنظمة الصواريخ الروسية.

وبيّن المسؤول العسكري الروسي أن "بيريسفيت"، أخذت تعمل بمناطق ترابط فيها المنصات ذاتية الحركة للصواريخ النووية الاستراتيجية، حيث أوكلت إليها مهمة حماية تنقلاتها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن غيراسيموف قوله، إن العمل يجري على تطوير شبكة المطارات العسكرية لتوسيع جغرافية استخدام نظام الصواريخ "كينغال" الأسرع من الصوت، مضيفا أنه تم إطلاق هذه الصواريخ في حقول التدريب الموجودة في ظروف مناخية مختلفة، بما في ذلك في القطب الشمالي.

وتحاط منظومة "بيريسفيت" بالسرية، حيث لم يكشف للآن عن مواصفاتها التقنية أو قدراتها العسكرية بالتفصيل، باستثناء أنها تركب على منصة "ذاتية الحركة".

ويعود تسمية المنظومة بـ"بيريسفيت" لاختياره عن طريق التصويت عبر الإنترنت في روسيا.