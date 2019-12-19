لكن لم اللجنة لم تذكر أي إشارة إلى التوقيت الذي قد يصوت فيه المجلس بكامل أعضائه على الإجراء الذي قال عنه أحد مقدميه إنه يشتمل على عقوبات "من الجحيم".

وكانت نتيجة التصويت موافقة 17 مقابل خمسة أصوات معارضة لتمرير مشروع القانون في اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون.

وينتمى المعارضون الخمسة إلى الحزب الجمهوري، وهم رئيس اللجنة السنياتور جيم ريش بالإضافة إلى رون جونسون وراند بول وجوني إيساكسون وجون باراسو.

ويتعين أن يجيز مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتيهما مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقع عليه كي يصبح قانونا أو يستخدم حق النقض لوأده.

ويضغط أعضاء في الكونغرس، على الرئيس بمن فيهم بعض رفاقه الجمهوريين، لاتخاذ موقف أشد صرامة ضد روسيا بشأن التدخل في الانتخابات والأعمال العدوانية ضد أوكرانيا.