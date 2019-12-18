ولا يعرف الكثير عن برنامج حاملات الطائرات الصيني وهو من أسرار الدولة، لكن الحكومة قالت إن تصميم الحاملة الجديدة اعتمد على الخبرات المكتسبة من حاملة الطائرات لياوننغ، وهي حاملة الطائرات الصينية الأولى، وكانت بكين قد اشترتها مستعملة من أوكرانيا وقامت بإدخال تعديلات عليها.

وينفذ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خطة شاملة لتحديث القوات المسلحة ابتداء من الطائرات ستيلث (الشبح) إلى الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه البلاد وجودها في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وبدأت حاملة الطائرات الجديدة تجارب تشغيلها في العام الماضي من قاعدتها في إقليم شاندونغ في ميناء داليان في شمال البلاد، حيث جرى تصنيعها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن حاملة الطائرات سميت رسميا "شاندونغ" بعد دخولها الخدمة.

وأضافت أن شي رأس الاحتفال بدخول حاملة الطائرات الجديدة الخدمة في قاعدة بحرية في سانيا في إقليم هينان وهو جزيرة في الجنوب. والقاعدة منشأة كبيرة على ساحل بحر الصين الجنوبي الذي أقامت فيه الصين جزرا صناعية، مما أثار التوترات في المنطقة وقلق الولايات المتحدة.

وأضافت وسائل الإعلام الصينية أن شي صعد إلى حاملة الطائرات وتجاذب أطرف الحديث مع أفراد طاقمها.