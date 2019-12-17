وقال المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال، لوكالة "فرانس برس" إن "الضحايا هم خمسة رجال وامرأتان وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة"، موضحا أنهم كانوا في طريقهم إلى "ولاية لوغار لحضور جنازة".

وأكّد الناطق باسم شرطة الولاية عادل حيدر، الحصيلة وتفاصيل الحادث بينما أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ورفضت طالبان ردا على سؤال لفرانس برس الإدلاء بأي تعليق.

ووقع الانفجار بينما نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الثلاثاء، تقريرا يفيد أن تسعة أطفال كانوا يقتلون أو يجرحون يوميا في أفغانستان في الاشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

من جهة أخرى، انفجرت قنبلة الثلاثاء في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ بشمال البلاد، التي تعتبر أكثر أمانا.

وقال عادل شاه عادل الناطق باسم شرطة الولاية إن القنبلة وضعت على درجة هوائية وأدت إلى جرح 18 شخصا بينهم 5 شرطيين كانوا ينظمون حركة السير.

من جهته، تحدث مدير االمستشفى المركزي في مزار شريف شفيق شاهق عن سقوط 23 جريحا.

ولا تزال أفغانستان تعاني من العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان والتي تهدف إلى سحب القوات الأميركية من البلاد مقابل ضمان المتمردين تحسّن الوضع الأمني.