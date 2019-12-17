ووقع الحادث في ساعة مبكرة الثلاثاء، وهو الأخير في سلسلة من حوادث المناجم في الصين.

ولا يزال شخصان محاصران تحت الأرض بعد الانفجار في منجم غوانغلونغ بمقاطعة آنلونغ في إقليم غويتشو، وفق حكومة الإقليم.

وتم إخراج سبعة عمال بعد الحادث، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وفق السلطات المحلية.

ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل خمسة من عمال المناجم ومحاصرة 13 تحت الأرض، عندما اجتاحت مياه الفيضانات منجما في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وقال التلفزيون الرسمي إن 347 عاملا كانوا يعملون تحت الأرض في منجم شانموشو للفحم عند وقوع الفيضان السبت، وفق ما نقلت "فرانس برس".

والشهر الماضي، قتل 15 عاملا على الأقل في انفجار بمنجم بإقليم شانجي شمالي الصين، نجم عن أنشطة "خالفت القانون والقواعد" وفق أحد المسؤولين.

وفي اجتماع بنوفمبر أوعز مجلس الدولة الصيني"بحملة خاصة على مسائل السلامة المتعلقة بالإنتاج" من أجل "زيادة تحسين السلامة في مكان العمل"، وفق وسائل الإعلام الرسمية.