وبذلك تقتدي بريطانيا بأستراليا في الاستعانة بشركة بيرسون لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية لمن يحتاجون لإبداء قدراتهم اللغوية من أجل الحصول على التأشيرة للعمل أو للإقامة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة، الجمعة، بعد أن وعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقليص الهجرة إلى البلاد باستخدام نظام للهجرة مبني على تسجيل النقاط على غرار النظام الساري في أستراليا.

والاثنين، قالت بيرسون، الشركة الناشرة لكتب تعليمية والتي تقدم أيضا أدوات تعليمية واختبارات عبر الإنترنت إنها حصلت على عقد من وزارة الداخلية البريطانية لتنظيم اختبارات اللغة بوسائل رقمية لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدءا من العام 2020.

ويشمل الاتفاق من يحتاجون لإثبات قدراتهم في اللغة للمتقدمين للحصول على تأشيرة من أجل العمل أو الإقامة وكذلك للمتقدمين بطلبات لأسباب أسرية أو للاستقرار أو للحصول على الجنسية.

وقالت بيرسون إن العقد الذي فازت به من أستراليا ساهم في زيادة إيراداتها من نشاط الاختبارات اللغوية بنسبة 450 بالمئة إلى 77 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار) خلال ثلاث سنوات حتى 2018.

وفي بريطانيا ستصبح بيرسون واحدة من أربع شركات معتمدة تتولى تنظيم الاختبارات اللغوية.