وقال أردوغان لمحطة الخبر التلفزيونية "إذا لزم الأمر أن نتخذ مثل هذه الخطوة، فلدينا بالطبع السلطة... إذا لزم الأمر، فسنغلق مع وفودنا إنجيرليك عند الضرورة".

وأضاف أن تركيا بإمكانها أن تغلق أيضا قاعدة رادار كورجيك إذا لزم الأمر. وقال "إذا هددونا بفرض هذه العقوبات، فسنرد بالطبع".