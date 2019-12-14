وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، الجمعة، أن بيغون سيصل إلى سول في زيارة تستمر 3 أيام يجري خلالها محادثات مع نظيره لي دو-هون ومسؤولين آخرين.

واضافت الوزارة في بيان أن "الجانبين سيتبادلان وجهات النظر بشكل تفصيلي بشأن الوضع في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وسيناقشان سبل إحراز تقدم ملموس بخصوص نزع السلاح النووي بالكامل وتحقيق السلام الدائم".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بيغون سيتوجه أيضا إلى طوكيو ويلتقي مع نظيره الياباني.

وتزايدت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد إجراء بيونغ يانغ سلسلة اختبارات لأسلحة ودخولها في حرب كلامية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من احتمال عودة البلدين إلى طريق التصادم الذي كانتا تسلكانه قبل بدء الجهود الدبلوماسية العام الماضي.

وأثارت زيارة بيغون تكهنات بأنه ربما يحاول إنقاذ المفاوضات عن طريق التواصل مع كوريا الشمالية أو إرسال رسالة علنية.

وتعهدت كوريا الشمالية باتباع "مسار جديد" لم تحدده إذا لم تنفذ الولايات المتحدة مطالبها قبل نهاية العام.

وقالت، الخميس، إن واشنطن ليس "لديها ما تقدمه" حتى إذا استؤنفت المحادثات، كما حذرت الولايات المتحدة من أي استئناف "لسلوك طائش مؤسف".

وأوضح مصدر دبلوماسي في سول طالبا عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع" سيحاول بيغون على أية حال إعطاء انطباع بأنه لن يتم التلاعب بهم من قبل الكوريين الشماليين في الوقت الذي يوضح فيه أنهم يريدون مواصلة الحوار".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وترامب قد اجتمعا 3 مرات منذ العام الماضي للتفاوض على إنهاء برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية ولكن لم يتم تحقيق تقدم يذكر مع انهيار المحادثات التي قادها بيغون على المستوى العملي في ستوكهولم في أكتوبر الماضي.