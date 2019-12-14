وقال وزير الدفاع أمام خبراء الأمن القومي لدى مجلس العلاقات الخارجية إن "معظم الدول تعتبر الولايات المتحدة أفضل شريك للأمن العالمي، ليس فقط بسبب تفوق قدراتنا العسكرية ومعداتنا، ولكن أيضا بسبب القيم التي ندافع عنها".

وأضاف أن "تحالفاتنا لا تستند إلى معاملات تجارية، إنما إلى الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والرغبة في الدفاع عنها".

ورد الدبلوماسي السابق، ريتشارد هاس، رئيس المجلس، أن بعض دول حلف الأطلسي توصلت إلى أن التحالف مع واشنطن أصبح مسالة "معاملات" أكثر فأكثر، كما أنها تبدي شكوكا إزاء إرادة الولايات المتحدة للدفاع عنها في حال تعرضها لاعتداء إذا لم تدفع بشكل كاف.

وأضاف هاس "بالنسبة للعديد من حلفائنا، فإن العلاقات تبدو بادئ الأمر مرتبطة بشرط" تخصيص 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الحلف كما تطالب واشنطن.

وقال إسبر "لا أعتقد أنها قضية معاملات، إنما التزام"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تنفق 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع عنها وعن حلفائها وشركائها في حين أن العديد من الدول تنفق أقل بكثير من 1 بالمئة على الدفاع".

وتابع: "لقد طلبنا من شركائنا الأوروبيين لسنوات وعقود من الزمن أن يساهموا أكثر في الحلف. لكنهم لم يفعلوا ذلك".

وقال إسبر: "لا أعتقد أن هذا الطلب كبير. يجب على جميع الدول المساهمة في دفاعها. لا يمكن أن يكون هناك طفيليين (...) نحن جميعا معنيون بالأمر".

التزم الحلفاء في عام 2014 زيادة إنفاقهم إلى 2 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي في عام 2024 لكن 9 منهم فقط قد بلغوا هذا الهدف في عام 2019، وقد أكدت ألمانيا أنها لا تستطيع ذلك قبل "مطلع عقد 2030".