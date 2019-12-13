وفتح الكونغرس تحقيقا بشأن محاولة ترامب إرغام الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، على التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن الأوفر حظا بالحصول على ترشيح الحزب الديمقرطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتمهد موافقة اللجنة على هذه المادة الطريق أمام إجراء تصويت بهذا الشأن بمجلس النواب بكامل أعضائه، الأسبوع المقبل.

من ناحيته، ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة، ويعتبر مساعي الديمقراطيين في مجلس النواب مجرد مناورة لتشويه سمعته، لأنهم يخشون إعادة انتخابه في 2020.

وفي وقت سابق، أوصت اللجنة بمساءلة ترامب بتهمة إساءة استغلال سلطته بمحاولة إرغام أوكرانيا على فتح تحقيق مع بايدن.

ويوم الخميس، أثار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، احتمال محاكمة قصيرة في مجلس الشيوخ للرئيس ترامب من دون استدعاء أي شهود.

ورغم أنه من المرجح فيما يبدو أن يوافق مجلس النواب بكامل أعضائه على توجيه الاتهام لترامب رسميا، فمن المتوقع أن يسقط مجلس الشيوخ الاتهامات.